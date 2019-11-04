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إنتر ميلان يكشف حقيقة اهتمامه بنجمي برشلونة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:30 ص
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برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
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نفى الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان حقيقة اهتمام النادي بالتعاقد مع ثنائي برشلونة أرتورو فيدال وايفان راكيتيش في سوق الإنتقالات المقبلة.

وقال كونتي في تصريحات نقلها موقع كالتشو ميركاتو الإيطالي عقب الفوز على بولونيا بالأمس:"لقد قرأت باستمرار أنني أريد هذا وذاك، أنا لا أريد أي أحد".

واختتم كونتي تصريحاته قائلاً:"يقولون أنني أريد فيدال وراكيتيتش ومارادونا ونيمار، عندما أريد التعاقد مع أي لاعب سوف أتحدث مع النادي ثم نقرر معاً ما نريده ومايحتاجه الفريق".

وأفادت تقارير صحفية إسبانية الشهر الماضي بأن برشلونة قد يوافق على رحيل نجمه الكرواتي إيفان راكيتيتش أو زميله التشيلي آرتورو فيدال إلى إنتر ميلان الإيطالي مقابل الفوز بخدمات فيدال.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة يفكّر في ضم الإيطالي ستيفانو سينسي نجم إنتر ميلان ضمن عملية إنتقال راكيتيتش أو فيدال إلى إنتر ميلان.

وأكدت الصحيفة الإسبانية اهتمام برشلونة بسينسي البالغ من العمر 24 عاماً والذي يشبهه الكثيرون بأندريس إنيستا نجم برشلونة السابق وترى بأنه مناسب لأسلوب وطريقة لعب برشلونة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إنتر ميلان الذي يملك بند شراء سينسي من ناديه الأصلي ساسولو مقابل 25 مليون يورو يفاوض على وضعه ضمن عملية إنتقال فيدال أو راكيتيتش إلى النادي الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن سينسي يخوض مع إنتر ميلان موسمه الأول على سبيل الإعارة من ساسولو مع وجود بند أحقية الشراء في عقده وسرعان ما أثبت نفسه مع النيراتزوري وقدم مستويات رائعة.
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كونتي صفقات برشلونة برشلونة انتقالات يناير انتر ميلان

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