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5 خطوات لتقديم تظلم البطاقات التموينية.. تعرف عليها

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:29 ص
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بطاقات تموينية
بطاقات تموينية
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالمستبعدين من منظومة بطاقات التموين حتى نهاية الشهر الجاري، بدلا من إغلاقها نهاية شهر أكتوبر.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذه الخطوة حرصًا منها على منح المواطنين فرصة أكبر للتقدم بتظلماتهم في مختلف أنحاء الجمهورية.

وإلى كل الراغبين في تقديم تظلمات، ولم يتقدموا حتى الآن، نقدم لكم خطوات تقديم التظلم.

في البداية توجه إلى موقع إدارة دعم مصر من خلال هذا الرابط سيحولك إلى بوابة إلكترونية خاصة بتلقي التظلمات.

الخطوة الثانية، اضغط على زر "تظلمات عدالة"، الموجود في الشريط العلوي من الموقع، سيفتح لك صفحة جديدة.

الخطوة الثالثة، أدخل البيانات المطلوبة وهي الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة، ورقم البطاقة الذكية، واختر المحافظة التي تصرف منها المقررات التموينية الخاصة بك، ثم اضغط على زر "عرض" الموجود في أسفل الصفحة، لنتقل إلى الخطوة الرابعة حيث تفتح صفحة جديدة اكتب فيها أسباب وتفاصيل التظلم دون تقديم أي مستندات على الموقع، ثم ارفق تظلمك برقم هاتفك.

الخطوة الخامسة، اضغط على كلمة حفظ، بذلك تكون قد انتهيت من عملية تقديم التظلم.
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