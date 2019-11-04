بشرى سارة للمحذوفين من البطاقات التموينية

زفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشرى سارة لمن تم حذفهم من البطاقات التموينية، بمد فترة تلقي التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية حتى 30 نوفمبر 2019 والتي كان من المقرر أن تنتهي نهاية أكتوبر الماضي.





وقالت التموين، إن ذلك لإعطاء المواطنين أصحاب البطاقات التموينية مهلة لتقديم تظلماتهم بكافة مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية.





ويمكن للمحذوف من البطاقات تقديم التظلم من خلال الموقع التالي https://www.tamwin.com.eg/، واتباع الخطوات للوصول في النهاية إلى تقديم التظلم حيث يتم النظر فيه.





وأكدت الوزارة أن من أسباب عدد حصول الشخص على الدعم هي الدخول للمرحلة الرابعة استهلاك كهرباء للأسرة يبدأ من 1000 كيلو وات شهريًا، والأسرة التى لديها أكثر من 3 سيارات أو سيارة فارهة أحدث من 2013، والأسرة التي لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه سنوياً، والأسرة التي تدفع ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.





وإذا كان هناك حيازة زراعية أكثر من 15 فداناً، والأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه، أو أن فاتورة الموبايل أكثر من 800 جنيه، أو مصاريف المدارس أكثر من 50 ألف جنيه.





كذلك الأسرة التي لديها مرتب حكومي 12 ألف جنيه فأكثر شهريًا، والأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه، والأسرة التى لديها مهنة عليا.