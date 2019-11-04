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مايسة وهيثم وراء القضبان.. التفاصيل الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته وعشيقها بالمنوفية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:40 ص
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بوابة الفجر
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جريمة شيطانية أقل ما يوصف به ما قامت به زوجه تجاه زوجها، من أجل أن يخلوا لها الجو مع عشقيها بعد أن اكتشف خيانتها، حيث قامت بالتخطيط بإعداد كمين للزوج البرئ انتهى بقتله، لتقرر النيابة حبس الزوجة والعشيق 4 أيام على ذمة التحقيقات.


بدأت وقائع القصة بعدما لعب الشيطان بعقل الزوجة، لترتمى في أحضان الحرام مع عشقيها متناسية أن لها زوج لا بد أن تحافظ على شرفه، إلا أنها أرادت أن تظل في أحضان العشيق فقررت وضع خطة من أجل التخلص من الزوج وقتله ليخلوا لها الجو مع عشقيها.


وقامت الزوجة وتدعى "مايسة" بمعاونة عشيقها "هيثم" بإعداد كمين لقتل زوجها، وقاما بالتعدى عليه بالضرب، وتم نقل الجثة فى سيارة كان يستقلها القاتل، وإلقائه فى البحر من أعلى كوبرى بنها.


عقب القبض على المتهمين، اعترفا بارتكاب الواقعة، وقامت مباحث المنوفية بتكثيف الإجراءات والبحث للوصول لجثة المجنى عليه فى الترع والبحار المحيطة، حتى تم العثور على الجثمان فى ميت غمر بمحافظة الدقهلية.


 تلقى مدير أمن المنوفية، اخطارا يفيد بتلقى بلاغا من المقدم محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز أشمون، يفيد باختفاء "مجدى . ش" 42 عاما، ومقيم بقرية الغنامية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن الشخص المختفى تم قتله بواسطة الزوجة وعشقها.


تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

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مقتل زوج زوجة وعشيقها جرائم قتل

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