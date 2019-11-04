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كارمن سليمان تتألق بفستان مكشوف الذراعين (صور)

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:57 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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تألقت المطربة كارمن سليمان، بفستان مكشوف الذراعين في حفل غنائي لإحدى العروض الشتوية، بإحدى الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

ونشرت كارمن سليمان مجموعة صور من الحفل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

لوك جديد
وسألت "كارمن" على الصور الجمهور المتابع لها عن إطلالاتها قائلة: "إيه رأيكم في اللوك ده؟".

إعجاب الجمهور بإطلالتها
وعلق الجمهور المتابع لها على الصور، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بالإطلالة المتميزة التي ظهرت بها، والفستان الأنيق الساحر التي زادته جمالًا.

إشعالها الحفل
وقدمت "كارمن" خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياتها التي اشتهرت بها على الساحة الفنية،تفاعل معها الجمهور المتواجد به على الأغنيات

حفلها بالأوبرا
وفي سياق منفصل تستعد المطربة كارمن سليمان لإحياء حفل كبير ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28 على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الاثنين الموافق 11 من شهر نوفمبر الجاري.


كارمن سليمان تتألق بفستان مكشوف الذراعين (صور)
كارمن سليمان تتألق بفستان مكشوف الذراعين (صور)
كارمن سليمان تتألق بفستان مكشوف الذراعين (صور)
كارمن سليمان تتألق بفستان مكشوف الذراعين (صور)
كارمن سليمان تتألق بفستان مكشوف الذراعين (صور)
كارمن سليمان تتألق بفستان مكشوف الذراعين (صور)
كارمن سليمان تتألق بفستان مكشوف الذراعين (صور)
كارمن سليمان تتألق بفستان مكشوف الذراعين (صور)
كارمن سليمان تتألق بفستان مكشوف الذراعين (صور)
كارمن سليمان تتألق بفستان مكشوف الذراعين (صور)
كارمن سليمان تتألق بفستان مكشوف الذراعين (صور)
كارمن سليمان تتألق بفستان مكشوف الذراعين (صور)
كارمن سليمان تتألق بفستان مكشوف الذراعين (صور)
كارمن سليمان تتألق بفستان مكشوف الذراعين (صور)
كارمن سليمان تتألق بفستان مكشوف الذراعين (صور)
كارمن سليمان تتألق بفستان مكشوف الذراعين (صور)
كارمن سليمان تتألق بفستان مكشوف الذراعين (صور)
كارمن سليمان تتألق بفستان مكشوف الذراعين (صور)
كارمن سليمان تتألق بفستان مكشوف الذراعين (صور)
كارمن سليمان تتألق بفستان مكشوف الذراعين (صور)
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