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ماذا قال مصطفى فهمي عن علاقة تركي آلشيخ والخطيب

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 08:35 ص
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تركي آل الشيخ والخطيب
تركي آل الشيخ والخطيب
السيد علي
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أعلن مصطفى مراد فهمي، سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق أن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب قد تسرع في منح تركي آل الشيخ الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء.

وقال مصطفى مراد فهمي عبر فضائية صدي البلد: "الرئيس الشرفي للأهلي لابد أن يقدم خدمات متنوعة للنادي وطويلة الأمد، الخدمات المادية وحدها لا تكفي، ذات مرة الحاج حليم أعطى أموال كثيرة للنادي واللاعبين ولم ياخذ الرئاسة الشرفية".

وواصل سكرتير الإتحاد الإفريقي الأسبق: "الأمير عبد الله الفيصل صاحب سمو ملكي قدم أيضًا خدمات جليلة للنادي الأهلي خلال فترة الأربعينيات والخمسينيات، وخدم الأهلي كثيرًا، مع احترامي لآل الشيخ لابد أن تكون الخدمات على فترات طويلة، ذلك أرى أنه كان هناك تسرع في منحه الرئاسة الشرفية".

وأردف فهمي: "لم يُعرض عليّ منصب رئيس اتحاد الكرة ولكن وزير الرياضة استشرني في بعض الأسماء التي قد تصلح للجنة المؤقتة والمدير الفني لمنتخب مصر".

وأكمل حديثه: "عرضت اسم محمود طاهر لرئاسة اللجنة المؤقتة، وحسام البدري وحسن شحاتة وطلعت يوسف، رشحتهم لتدريب منتخب مصر".

وأنهي فهمي تصريحاته: "لا أفكر في تكرار الترشح لانتخابات النادي الأهلي ولن أترشح لرئاسة اتحاد الكرة هناك أشخاص أجدر مني لإدارة الكرة المصرية".
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