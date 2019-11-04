محمد سعفان: نسبة البطالة انخفضت للنصف





أوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن نسبة البطالة انخفضت لـ 7.5%، بعد أن قاربت من الـ 14% في عام 2014، لافتًا إلى أن نسبة البطالة انخفضت بنسبة 50%، مؤكدًا أنه أمر إيجابي جدًا.وشدد "سعفان"، خلال حواره مع برنامج "تفاصيل"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأحد، على أن نسبة انخفاض البطالة حقيقية، مشيرًا إلى أنها سوف تنخفض خلال الفترة المقبلة أيضًا.وأوضح وزير القوى العاملة، أن المشروعات القومية الكبرى استطاعت أن تستوعب العمالة، وعملت على خفض نسبة البطالة، لافتًا إلى أن مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الخارجية، مؤكدًا أن المشروعات القومية في استمرار، وأن انخفاض نسب البطالة في استمرار أيضًا.