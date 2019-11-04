Advertisements
Advertisements
Advertisements

صندوق خاص للقضاء على هذه الظاهرة.. متحدث الرئاسة يزف بشرى للمصريين

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:02 ص
Advertisements
السفير بسام راضي
السفير بسام راضي
أمنية فوزي
Advertisements
متحدث الرئاسة: إنشاء صندوق بقانون خاص لتمويل مبادرة قوائم الانتظار 

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مبادرة "قوائم الانتظار" بدأت العام الماضي وكانت تستهدف 17 ألف مواطن فقط، لافتًا إلى أنه تم علاج 286 ألف حالة ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، بإجمالي تكلفة 2 مليار جنيه.

وأوضح "راضي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد، أن المواطن لم يتحمل أي تكاليف خلال مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، مضيفًا أن العملية الجراحية الواحدة فقط تتكلف 80 أو 90 ألف جنيه.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنشاء صندوق بقانون خاص لتمويل مبادرة قوائم الانتظار لضمان استمراريتها؛ للتخفيف عن المواطنين.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. رسالة من إنجلترا تقرب صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

راتب 2500 جنيه وزيادة كل 6 أشهر.. وظائف خالية في شهر نوفمبر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ميسي وسواريز يغلقان الباب في وجه نجم البارسا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

صندوق خاص للقضاء على هذه الظاهرة.. متحدث الرئاسة يزف بشرى للمصريين

منذ حوالي 8 ساعات

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. نجمة "ستار أكاديمي" تعلن إصابتها بالسرطان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

تغييرات في مجلس أمناء قناة النادي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

منذ 42 دقيقة

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ حوالي 14 ساعة

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة جالطة سراي في دوري الأبطال

منذ 35 دقيقة

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة صباح اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. النيابة تخلي سبيل 3 غواصين من طاقم المركب المحترق بمرسى علم

منذ حوالي 8 ساعات

ماذا قال مصطفى فهمي عن علاقة تركي آلشيخ والخطيب

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:18 م

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

10:39 م

عاجل.. رينيه فايلر يصدم كهربا

09:43 ص

عاجل.. نجمة "ستار أكاديمي" تعلن إصابتها بالسرطان

02:13 ص

صندوق خاص للقضاء على هذه الظاهرة.. متحدث الرئاسة يزف بشرى للمصريين

02:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

ads
DMCA.com Protection Status