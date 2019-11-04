صندوق خاص للقضاء على هذه الظاهرة.. متحدث الرئاسة يزف بشرى للمصريين

متحدث الرئاسة: إنشاء صندوق بقانون خاص لتمويل مبادرة قوائم الانتظار





قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مبادرة "قوائم الانتظار" بدأت العام الماضي وكانت تستهدف 17 ألف مواطن فقط، لافتًا إلى أنه تم علاج 286 ألف حالة ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، بإجمالي تكلفة 2 مليار جنيه.وأوضح "راضي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد، أن المواطن لم يتحمل أي تكاليف خلال مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، مضيفًا أن العملية الجراحية الواحدة فقط تتكلف 80 أو 90 ألف جنيه.وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنشاء صندوق بقانون خاص لتمويل مبادرة قوائم الانتظار لضمان استمراريتها؛ للتخفيف عن المواطنين.