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جنش يفاجئ شوبير على الهواء: إنت طلبت مني أجي الأهلي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:54 ص
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جنش
جنش
السيد علي
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أعلن محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشف عن رفضه عرضا من الأهلي بضعف راتبه داخل فريق الكرة بالقلعة البيضاء. 

وأكد عبر برنامج "ملعب أون المذاع على فضائية "أون سبورت"، ": "في نادي الزمالك ألعب بقلبي وأقاتل وأتمنى أن أظل متواجدًا في الزمالك طوال عمري".

وواصل نجم الأبيض: "استقبلت عرضًا من الأهلي بضعف ما كنت أتقاضاه في الزمالك".

وصارح جنش شوبير على الهواء قائلاً له: "وأنت يا كابتن شوبير: تحدثت معي وقلت لي هل تريد الزمالك أم لا كان ردي أريد الزمالك فقط".

وإستمر في حديثه : "عرض الأهلي كان عن طريق محمد عبدالوهاب، فتحدثت مع أحمد مرتضى منصور وأبلغته أنني أريد أن آتى لكي أوقع للزمالك، وتعجب وقتها لأنني كنت لاعبًا حرًا في ذلك التوقيت".

وأنهي جنش تصريحاته: "كنت أتمنى أكون متواجدًا في نهائي الكونفدرالية، شعرت أنني السبب في خسارة الدوري وأعتذر للجماهير".
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