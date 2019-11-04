في عيد ميلاده.. حماقي: "عملت نفسي بتاع ورد علشان أشوف حبيبتي" (فيديو)









أول قصة حب في حياة حماقي

قال حماقي في لقاء سابق: "كنت في ابتدائي، لما حبيت أول بنت في حياتي كنت عايز أجذب إنبتاهها وكان معانا طالب في المدرسة يمارس رياضة الكارتية، فقررت أن أتحداه وألعب معه علشان أنتصر عليه وأحظى على إعجابها".





وأضاف: "انتظرته في يوم كان عنده بطولة وقررت أن ألاعبه، وكان لابس ساعتها بدلة الكارتية روحت له وقولت له تلاعبني؟ ووافق، عندما بدء الماتش لقيت نفسي على الأرض، واكتشفت إن الواحد لما بيضرب بتجيب نتيجة معاه أكتر لما بيضرب".



أكبر قصة حب في حياة حماقي وعن أكبر قصة حب في حياة حماقي، صرح قائلًا:" كانت زميلتي في 2 و3 إعدادي مع بعض في المدرسة، والحقيقة كنت كل يوم بغلس عليها، وكل يوم عايز أكلمها وهي كانت كل يوم لما تشوفني كأنها شافت شيطان، وتتخانق مع أصحابها وتتنرفز أول بس ما أظهر أو أعدي، هي كانت في الفصل اللي جمبي، قعدت سنيتن أحاول وهي مش طيقاني، خلصنا 3 إعدادي وهي راحت مدرسة تانية، بقيت أروحلها المدرسة التانية بس طبعا مش زي الأول، والحكاية قلت شوية لأن في الأول كنت بشوفها كل يوم، وبعد ذلك دخلنا الجامعة عرفت إن هي اتخطبت، وكنت متأكد إن الخطوبة دي مش هتكمل، وإنها هتكلمي يعني هتكلمني، واضايقت بس قولت لأصحابي مش هتكمل وقالولي إنسها قولتهم لا".

وتابع:" بعدها بمدة لقيت صاحبي المقرب مني "إسلام" وقالي لي شوفتها وسألت عليك وفسخت الخطوبة، قولته مش أنا قولتك، قال لي إدتها نمرة تليفونك، إتصلت عليها وإتكلمنا وبعدها تقابلنا، وكان في يوم الفلانتين كنت عايز أشوفها وأهلها لم يسمحوا لها بأن تخرج من المنزل، عملت نفسي بتاع ورد، ولبست هدوم قديمة شوية وخطبت على الباب بتاعها وقولت لو حد غيرها فتحلي هقول أنا بتاع الورد، والورد ده جايلكوا، بس كان نفسي هي اللي تفتحلي وفعلاً هي اللي فتحتلي، ووشها جاب ألوان وقولتها هابي فلانتين وجريت، قعدنا مع بعض 3 سنين وبعدها اتجوزت".









يحتفل الفنان محمد حماقي، اليوم بعيد ميلاده، وهو مطرب شاب نجح في جذب قلوب الجمهور بعد غنائه بفترة قصيرة جدًا، استطاع خلالها ترك بصمة في قلوب عشاقه ومحبيه، نظرًا لما يمتلكه من صوت مميز.