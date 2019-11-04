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ترتيب هدافو الدوري الإسباني

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:43 ص
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جيرارد مورينو لاعب فياريال
جيرارد مورينو لاعب فياريال
ريهام عبد المحسن
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اختتمت مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني الممتاز مساء أمس، حيث شهدت هذه الجولة مفاجآت من العيار الثقيل، حيث تعثر كلا من برشلونة وريال مدريد.

خسر برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد أمام ليفانتي في مفاجأة من العيار الثقيل كما تعادل غريمه ريال مدريد أمام ريال بيتيس بهدف لكل منهما في نفس الجولة بينما اقتنص إشبيلية تعادلا ثمينا من أتليتكو مدريد بهدف لكل فريق.

 واختتمت منافسات الجولة الثانية اليوم الأحد، حيث فاز بلد الوليد على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة وتعادل فياريال مع أتليتكو بلباو بدون أهداف وفاز أوساسونا على الأفيس بأربعة أهداف مقابل هدفين وفاز إيبار على ليجانيس بهدفين نظيفين وفاز خيتافي على سلتا فيجو بهدف نظيف وفاز ريال سوسيداد على غرناطة بهدفين مقابل هدف.

ويرصد الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإسباني عقب نهاية الجولة الثانية عشر للدوري الإسباني :-

1- جيرارد مورينو لاعب فياريال: 8 أهداف
2- كريم بنزيما لاعب ريال مدريد: 7 أهداف
3- لورين مورون لاعب ريال بيتيس: 7 أهداف
4- لوكاس مارتينيز لاعب ديبورتيفو الافيس: 6 أهداف
5- لويس سواريز لاعب برشلونة : 6 أهداف
6 - دانييل باريخو لاعب فالنسيا: 6 أهداف
7- ويليان خوسي لاعب ريال سوسيداد 5 أهداف
8- ماكسيمليانو جوميز لاعب فالنسيا: 5 أهداف
9- انجل رودريجيز لاعب خيتافي : 5 أهداف.
10- كارل توكو ايكأمبي لاعب فياريال: 5 أهداف

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