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تطور جديد حول إصابة لويس سواريز

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:40 ص
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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 تعرض الدولي الأوروجوياني لويس سواريز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني لإصابة في ساقه اليمنى خلال الخسارة التي تعرض لها فريقه يوم أمس أمام ليفانتي بهدف واحد مقابل ثلاثة وخرج من المباراة ولم يستطع المقاومة وإستكمالها للنهاية .

 

وأتضح أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب هي نفس الإصابة التي سبق وأن لحقت به في مباراة نادي أتلتيك بيلباو والتي جمعت الفريقان لحساب مباريات الجولة الأولى من الليجا جاء ذلك في التقرير الذي نشرته صحيفة " سبورت " الكتالونية نقلاً عن الدكتور جوردي فيجا المتخصص في إصابات اللاعبين .

 

وأكد فيجا أن خطر تكرار الإصابات التي تلحق باللاعبين في العضلات يرتفع خلال الاسابيع الأولى بعد العودة من الراحات فعلى الرغم من العلاج الصحيح الخاصة بإصابة العضلات يمكن أن تصبح العضلة أضعف مما كانت عليه قبل الإصابة .

 

وأنهى الطبيب أن هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى تكرار إصابة العضلات ومن الناحية المنطقية من الممكن أيضًا أن تؤدي ممارسة التمارين قبل إكتمال الشفاء إلى حدوث بعض التمزقات العضلية وهو ما حدث مع البيستوليرو .

 

ومن الممكن أن تكون هشاشة العضلات والهظام نتيجة للكثير من الأسباب مثل الغذاء الضار وإستنفاذ العضلات للنشاطات المفرطة أو قلة الاستشفاء بعد خوض إستحقاقات هامة وغيرها .


وتطمح الجماهير الكتالونية في أن يعود سواريز قريبًا وهو الذي تأكد غيابه عن مباراة فريقه المقبلة ضد سلافيا براغ في دوري أبطال أوروبا .

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الكلمات المفتاحية

سواريز برشلونة وليفانتي برشلونة

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إصابة صادمة في برشلونة قبل موقعة دوري أبطال أوروبا

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