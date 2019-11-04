حصاد المحترفين المصريين في الملاعب الأوروبية هذا الأسبوع

شهد هذا الأسبوع في الملاعب الأوربية تألق العديد من لاعبي منتخبنا الوطني حيث حقق نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فوزا قاتلا علي حساب نظيره فريق استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".





وشارك لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجه في المباراة كاملة و استطاع أن يسجل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 24 بالشوط الأول من عمر الشوط الأول بينما ضد شارك لاعب منتخبنا الوطني أحمد المحمدي في المباراة بديلا من الدقيقة 70 وخرج اللاعب الدولي المصري محمد صلاح من المباراة في الدقيقة 66 من عمر الشوط الثاني وبهذه النتيجة يرفع نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نقاطه في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج الي 31 نقطة قي صدارة ترتيب البطولة الإنجليزي بينما توقف نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه عدد نقاطه الي 11 نقطة في المركز الثاني عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "بريميرليج ".





وشارك لاعب منتخبنا الوطني محمد النني في المباراة كاملة في فوز فريقه بيشكتاش بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري التركي الممتاز وفي ذات الجولة شارك ظهير أيسر منتخبنا الوطني كريم حافظ في تعادل قاتل لفريقه قاسم باشا علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة 2 / 2 أمام مالاتيا سبور.





وشارك لاعب وسط منتخبنا الوطني سام مرسي في هزيمة فريقه ويجان علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي للدرجة الاولي " شامبيون شيب " أمام نظيره فريق سوانزي سيتي وقاد صانع ألعاب منتخبنا الوطني عمرو وردة فريقه لاريسا لفوز قاتل على حساب نظيره فريق أوميلوس هراكليوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري اليوناني الممتاز.





وخرج أحمد حسن كوكا عن قائمة فريقه سبورتينج براجا لمواجهة نظيره فريق فاماليكاو لأسباب فنية في المباراة التي انتهت بين الفريقين بنتيجة 2 / 2 ضمن منافسات الدوري البرتغالي الممتاز.



