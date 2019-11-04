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هاني رسلان يحذر من الصراع بين مصر والسودان بسبب سد النهضة في هذه الحالة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:21 ص
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هاني رسلان
هاني رسلان
أمنية فوزي
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علق الدكتور هاني رسلان، رئيس بحوث السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، على اجتماع واشنطن بشأن مفاوضات سد النهضة، قائلًا إنه إذا تم الوصول إلى تفاهمات أولية حتى إذا لم تنجح مصر في الوصول لهذه التفاهمات، تكون قد قطعت شوطًت هامًا في إيصال رؤيتها في القضية للعالم.

وأضاف "رسلان"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد، أن هذه المفاوضات لها أهمية خاصة؛ حيث أنها سترسي قواعد عامة خاصة أن هناك سدود يتوقع أن تنشأها إثيوبيا، وفي حوض النيل ككل، ومستقبل قضايا المياه وخاصة أن كل السوابق في أحواض الأنهار وقواعد القانون الدولي تقول أنه لا ضرر وهذا خط أحمر في القانون الدولي.

وأوضح أنه إذا اكتمل بناء السد بمواصفات إثيوبيا سينتقل الصراع من بين القاهرة وإثيوبيا إلى مصر والسودان، مشددًا أنه يجب على الأشقاء السودانيين أن يعوا هذه النقطة.
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الكلمات المفتاحية

هاني رسلان سد النهضة أزمة سد النهضة أخبار مصر إثيوبيا

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