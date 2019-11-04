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نجم برشلونة يهدد فالفيردي.. اللعب أو الرحيل

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:22 ص
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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 فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة من إسبانيا مفاجأة من العيار الثقيل تنتظر المدير الفني الاسباني للمعلاق الكتالوني فريق نادي برشلونة متصدر ترتيب الليجا بعد أن فتح ريكي بويج لاعب وسط الفريق الباب أمام رحيله عن قلعه الكامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في حالة عدم حصوله على دقائق لعب أكثر.

 

وفي تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب اليوم لصحفية " موندو ديبورتيفو " الكتالونية أكد أن لاعبوا برشلونة "ب" لا يريدون أن يكونوا موجودين بالفريق لفترة زمنية طويلة ويطمح الكثير منهم اللعب في الفريق الأول بجانب نخبة من النجوم أمثال الارجنتيني ليونيل ميسي والاوروجوياني لويس سواريز .

 

وعن رغبة اللاعب في مغادرة النادي والرحيل لخوض تجربة احتراف جديدة في الميركاتو الشتوي أجاب بلا فمن الناحية النظرية لا يمكني أن أغادر الفريق لكن يجب أن ننتظر للفترة المقبلة من أجل معرفة ما سيجدث والطريقة التي ستجري بها المفاوضات بيني وبين الإدارة والمدير الفني .

 

وأنهى " لا أغلق الباب في وجه الأندية الراغبة في ضمي لكني في الوقت ذاته أرغب في الحصول على دقائق لعب أكثر على الرغم من وجود أكثر من لاعب في مركزي لكنني في حالة لم أنجح بالمشاركة سيتعين عليا إتخاذ قرار بالرحيل حيث أنني لا أتدرب كثيراً مع الفريق الأول وأرغب في اللعب بجوار النجوم الكبار في الفريق.

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الكلمات المفتاحية

فالفيردي برشلونة الدوري الاسباني

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