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إيفرتون يصدر بيان رسمي حول إصابة جوميز

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:26 ص
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إصابة جوميز اليوم
إصابة جوميز اليوم
السيد علي
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أعلن نادي إيفرتون، الأحد، في بيان رسمي آخر تطورات إصابة لاعب الفريق أندريه جوميز والتي تعرض لها في مباراة الأمس أمام فريق توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان قد تعرض أندريه جوميز لإصابة مروعة في القدم بعد تدخل عنيف من قِبل لاعب توتنهام سون هيونج مين.

وجاء في بيان إيفرتون: "سيخضع أندريه جوميز لعملية جراحية اليوم الاثنين بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مواجهة توتنهام".

وتابع النادي الإنجليزي: "جوميز تعرض للإصابة في الشوط الثاني من المباراة وتم نقله إلى المستشفى حيث خضع لفحوص طبية تؤكد معاناته من كسر في الكاحل الأيمن".

وإختتم النادي بيانه قائلًا: "وسنوافيكم بآخر التطورات في وقت لاحق".

وكانت قد إنتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في الجولة الحادية عشر، بين الفريقين، وأكمل توتنهام المواجهة بعشر لاعبين غقب طرد سون لاعب السبيرز علي إثر إلتحامه مه جوميز الذي أدي لتلك الإصابة المروعه .

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