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محمد إمام يكشف عن أصعب مشهد في "لص بغداد" (صورة)
الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:06 ص
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أماني سلام
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شارك النجم محمد إمام، جمهوره كواليس تصوير فيلمه "لص بغداد" والذي من المقرر أن يعرض بدور العرض السينمائي في 2020 يناير، والذي لم ينتهي من تصويره حتى الأن.
أصعب مشاهده في "لص بغداد"
ونشر محمد إمام، صورة له أثناء تصوير أحد مشاهده الصعبة بفيلمه الجديد لص بغداد، وذلك عبر حسابه الشخص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
تعليقه
وعلق على الصورة قائلًا: "كان دايمًا شاغلني لو حنقدر نعمل مشهد زي ده في يوم من الأيام.. بس شكلنا كده عرفنا نعملها أفلامي كلها في حتة، والمشهد ده في حتة تانية بعيدة،، توكلناعلى الله".
أحداث الفيلم
فيلم لص بغداد تدور أحداثه في إطار من الأكشن تتخلله بعض المواقف الكوميدية، والذي يندرج تحت فئة المغامرة والتشويق والإثارة وبالتحديد حول رجل يبحث عن كنز مفقود أثري في بغداد وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة .
أبطال الفيلم
يشارك في بطولة فيلم لص بغداد الفنان محمد إمام, فتحي عبد الوهاب, ياسمين رئيس, أمينه خليل, أحمد العوضي, أحمد رزق, صلاح عبد الله, محمد عبد الرحمن " توتا " وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرچي فيلمز ومن سيناريو وحوار تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.
أحداث الفيلم
فيلم لص بغداد تدور أحداثه في إطار من الأكشن تتخلله بعض المواقف الكوميدية، والذي يندرج تحت فئة المغامرة والتشويق والإثارة وبالتحديد حول رجل يبحث عن كنز مفقود أثري في بغداد وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة .
أبطال الفيلم
يشارك في بطولة فيلم لص بغداد الفنان محمد إمام, فتحي عبد الوهاب, ياسمين رئيس, أمينه خليل, أحمد العوضي, أحمد رزق, صلاح عبد الله, محمد عبد الرحمن " توتا " وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرچي فيلمز ومن سيناريو وحوار تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.
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