أبو شقة: حزب الوفد لديه حنكة سياسية وخبرات ممتدة حتى 100 عام

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية في مجلس النواب، ورئيس حزب الوفد، إنه لديه وجهة نظر، وهي أنه لا بد أن يكون هناك ثلاثة أحزاب على الساحة السياسية.



وأشار "أبو شقة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "هنا القاهرة"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء الأحد، إلى أن حزب الوفد صاحب خبرة 100 عام، مؤكدًا أنه حان وقت التحالف الانتخابي مع الأ حزاب ذات الفكر المتقارب.



وأكد أنه يستعدون جديًا حاليًا لتكوين جبهة ليبرالية وأمامها اليسار ثم الوسط، موضحًا أنه لا يوجد ديموقراطية حقيقية في أي حياة سياسية بدون حياة جدية وتنافسية، معتقدًا أن حزب الوفد منظم ولديه حنكة سياسية وخبرات ممتدة حتى 100 عام.

