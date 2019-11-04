Advertisements
Advertisements
Advertisements

في ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 12 معلومة لا تعرفها عن الفنانة الراحلة

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:57 ص
Advertisements
بوابة الفجر
روان هيثم محمد
Advertisements

مرت خمس سنوات على وفاة حسناء الشاشة الفنانة مريم فخر الدين عن عمر 81 عاما ، بعد إصابتها بسكتة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاتها في الحال.

وكانت بدايات الفنانة الراحلة عن طريق اتخاذ بعض الصور الفوتوغرافية لها وفازت بقلب "فتاة الغلاف" ومن بعدها شقت طريقها في الفن.

ويستعرض "الفجر الفني" في السطور التالية 12 معلومة عن حسناء الشاشة..

١- ولدت الفنانة مريم فخر الدين بمحافظة الفيوم، اليوم الثامن من شهر يناير عام 1933م.

٢- تنتمي الفنانة مريم فخر الدين لأسرة فنية، فهي شقيقة الفنان الراحل يوسف فخر الدين.

٣- ورثت الفنانة مريم فخر الدين عن والدتها صاحبة الأصل المجري ، الجمال الأوروبي.

٤- تنتمي مريم فخر الدين لأب مصري، كان حرص على أداء الفروض الدينية بالمسجد، وعن أم مسيحية تصلي بالكنيسة .

٥- إلتحقت مريم فخر الدين بمدرسة الراهبات الألمانية بباب اللوق على رغبة والدها.

٦- قام والد الفنانة مريم فخر الدين بتعليمها قراءة الفاتحة واصول دينها الإسلامي حين رأها يوما ما تقرأ في أحد الكتب المسيحية.

٧- قامت الفنانة شادية بمساندة مريم فخر الدين حيث أهدتها كتاب "المسلم الصغير"، وأصبحت حريصة على أداء جميع الفروض الدينية حتى صلاة الفجر، لم تكن تغفل عنها.

٨- لقبت مريم فخر الدين بحسناء الشاشة.

٩- بدأت مريم فخر الدين مسيرتها الفنية حين فازت عن طريق مجله (ايماج) الفرنسية بجائزة أجمل وجه وهذا ما جعل أهلها ان يتحفزوا بان تقوم بدور البطولة في أول افلامها السينمائية.

١٠- عملت مريم فخر الدين في اكثر من ٢٤٠ عمل فني وتعرضت للهجوم من قبل السينما المصرية.

١١- تزوجت من المخرج محمود ذو الفقار في عام ١٩٥٢ م ، ثم انفصلا بعد ان انجبت إيمان ، ثم تزوجت مرة اخرى بعد طلاقها بثلاثة أشهر من الدكتور محمد الطويل ، وانجبا أحمد ، وتزوجت من الفنان السوري فهد بلان ، ومن بعده تزوجت شريف الفضالي.

١٢- توفت مريم فخر الدين نتيجة لتعرضها لسكتة قلبية في ٤ نوفمبر لعام ٢٠١٤ م.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن

أخبار تهمك

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ يوم

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة صباح اليوم

منذ ساعتين

عاجل.. رسالة من إنجلترا تقرب صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجمة "ستار أكاديمي" تعلن إصابتها بالسرطان

منذ 37 دقيقة

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجأة تقلب الطاولة على الأهلي في صفقة كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة للموظفين.. 3 أيام إجازة الأسبوع المقبل

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ حوالي 7 ساعات

تغييرات في مجلس أمناء قناة النادي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار برشلونة اليوم.. ميسي يطرد نجم البارسا ويحسم مصير فالفيردي وصدمة بسبب الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

١٠ معلومات عن "حسناء الشاشة" مريم فخر الدين في ذكرى رحيلها

تزوج ٤ مرات وتوفي أثناء تصويره فيلما مع الزعيم.. معلومات عن صلاح ذو الفقار في ذكرى رحيله

في ذكرى ميلاد صلاح ذو الفقار.. ابنته: كان أبا مربيا وساهم في تشكيل شخصيات أجيال من ضباط الشرطة والفنانين (فيديو)

وفاة ممثل كوميدي شهير على خشبة المسرح بسكتة قلبية.. تعرف على التفاصيل! (صور)

تزوجت 4 مرات وفازت بلقب أجمل وجه.. محطات في حياة حسناء الشاشة مريم فخر الدين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:13 ص

عاجل.. نجمة "ستار أكاديمي" تعلن إصابتها بالسرطان

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

10:39 م

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

08:18 م

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

11:05 م

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة صباح اليوم

12:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

ads
DMCA.com Protection Status