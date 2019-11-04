في ذكرى وفاة مريم فخر الدين.. 12 معلومة لا تعرفها عن الفنانة الراحلة









وكانت بدايات الفنانة الراحلة عن طريق اتخاذ بعض الصور الفوتوغرافية لها وفازت بقلب "فتاة الغلاف" ومن بعدها شقت طريقها في الفن.



ويستعرض "الفجر الفني" في السطور التالية 12 معلومة عن حسناء الشاشة..



١- ولدت الفنانة مريم فخر الدين بمحافظة الفيوم، اليوم الثامن من شهر يناير عام 1933م.



٢- تنتمي الفنانة مريم فخر الدين لأسرة فنية، فهي شقيقة الفنان الراحل يوسف فخر الدين.



٣- ورثت الفنانة مريم فخر الدين عن والدتها صاحبة الأصل المجري ، الجمال الأوروبي.



٤- تنتمي مريم فخر الدين لأب مصري، كان حرص على أداء الفروض الدينية بالمسجد، وعن أم مسيحية تصلي بالكنيسة .



٥- إلتحقت مريم فخر الدين بمدرسة الراهبات الألمانية بباب اللوق على رغبة والدها.



٦- قام والد الفنانة مريم فخر الدين بتعليمها قراءة الفاتحة واصول دينها الإسلامي حين رأها يوما ما تقرأ في أحد الكتب المسيحية.



٧- قامت الفنانة شادية بمساندة مريم فخر الدين حيث أهدتها كتاب "المسلم الصغير"، وأصبحت حريصة على أداء جميع الفروض الدينية حتى صلاة الفجر، لم تكن تغفل عنها.



٨- لقبت مريم فخر الدين بحسناء الشاشة.



٩- بدأت مريم فخر الدين مسيرتها الفنية حين فازت عن طريق مجله (ايماج) الفرنسية بجائزة أجمل وجه وهذا ما جعل أهلها ان يتحفزوا بان تقوم بدور البطولة في أول افلامها السينمائية.



١٠- عملت مريم فخر الدين في اكثر من ٢٤٠ عمل فني وتعرضت للهجوم من قبل السينما المصرية.



١١- تزوجت من المخرج محمود ذو الفقار في عام ١٩٥٢ م ، ثم انفصلا بعد ان انجبت إيمان ، ثم تزوجت مرة اخرى بعد طلاقها بثلاثة أشهر من الدكتور محمد الطويل ، وانجبا أحمد ، وتزوجت من الفنان السوري فهد بلان ، ومن بعده تزوجت شريف الفضالي.



١٢- توفت مريم فخر الدين نتيجة لتعرضها لسكتة قلبية في ٤ نوفمبر لعام ٢٠١٤ م.









مرت خمس سنوات على وفاة حسناء الشاشة الفنانة مريم فخر الدين عن عمر 81 عاما ، بعد إصابتها بسكتة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاتها في الحال.