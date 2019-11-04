تشكيل ناري لمباراة الاتحاد والوصل بالبطولة العربية

يستضيف نادي اتحاد جدة السعودي نظيره فريق الوصل الإماراتي اليوم الاثنين ضمن منافسات إياب دور ال16 من بطولة كأس محمد السادس للاندية الابطال 2019/2020 علي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) الدولي بمدينة جدة.





تعرف علي التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد ضد الوصل





وسيدخل محمد العبدلي المدير الفني المؤقت لنادي اتحاد جدة المباراة بالتشكيلة التالية:





حراسة المرمي : فواز القرني

خط الدفاع : حمدان الشمراني - مروان دا كوستا - زياد الصحفي - سعود عبد الحميد.

خط الوسط : خالد السميري - كريم الأحمدي - عبد الله المالكي.

خط الهجوم : فيتشيو - رومارينهو - بيجوفيتش.





وسيدخل المدرب ريجيكامب المدير الفني لنادي الوصل الإماراتي المباراة بالتشكيلة التالية:





حراسة المرمي : حميد عبد الله.

خط الدفاع : خالد سبيل - لوكاس جالفاو - حمد الجمادي - سالم جمعة عوض.

خط الوسط : حبوش صالح حبوش - سالمين البلوشي - حمد البلوشي - علي صالح.

خط الهجوم : ويلتون - فابيو ليما.





تعرف علي موعد مباراة الاتحاد ضد الوصل في البطولة العربية





ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي اتحاد جدة أمام نظيره فريق الوصل الإماراتي اليوم الاثنين في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) الدولي بمدينة جدة ضمن منافسات إياب دور ال16 من بطولة كأس محمد السادس للاندية الابطال 2019/2020.





تعرف علي نتيجة مباراة الذهاب بين الاتحاد ضد الوصل بالبطولة العربية





وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بانتصار لنادي اتحاد جدة بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب زعبل الدولي في مدينة دبي





ويدخل نادي اتحاد جدة المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط من 8 جولات في جدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يحتل نادي الوصل المركز الثامن في جدول ترتيب بطولة دوري الخليج العربي الدوري الإماراتي الممتاز.



