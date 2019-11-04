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جنش يبكي على الهواء.. تعرف على السبب (فيديو)

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:13 ص
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جنش
جنش
السيد علي
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لم يستطع محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ومنتخب مصر، التحكم في نفسه وبكي على الهواء.


وتحدث جنش وهو يبكي خلال استضافته بقناة "أون سبورت" بعد عرض صور والديه الذى يحتفظ به الحارس فى منزله: أتحدث لهما كثيراً وأفتقدهم بشكل كبير للغاية.
 
وتطرق اللاعب للحديث عن نجلته تمارا الذى وصفها بوش السعد عليه خاصة وأنه شارك أساسياً فى كأس مصر ونال البطولة وقال إن ابنه أيضاً شقي جداً.
 
يذكر أن محمود جنش من الاصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية وذلك خلال استعدادات الفريق لخوض مباراة الكونغو في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

عاجل.. جنش يكشف موعد عودته للفريق

وفي سياق منفصل كشف حارس مرمى الزمالك عن تلقيه عرضًا من محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لعلاجه في إنجلترا من إصابة القطع في وتر أكيلس.

وصرح جنش أثناء استضافته ببرنامج ملعب "أون المذاع" على قناة "أون سبورت": "محمد صلاح تواصل معي بعد إصابتي بشهر واطمأن عليً وعرض المساعدة".

وتابع جنش: "بعدها بشهر ونصف كنت أحتاج طبيبًا ونصحني محمد أبو العلا طبيب المنتخب أن أتواصل مع صلاح ليرتب مع دكتور روبين لأسافر من أجل العلاج عنده".

وواصل حارس الزمالك: "تواصل أبو العلا مع صلاح ووجدت الأخير يكلمني سريعًا ويخبرني بأنه سيرتب الأمر".

وأضاف: "الإصابة عقلتني كثيرًا، وتعلمت منها الكثير ومرتضى منصور رئيس الزمالك قال لي أنا أحبك لإنك مثلي وما في قلبك على لسانك".

وأردف: "حزنت جدًا من اتهام أيمن طاهر بإصابتي، هو لم يقصر أبدًا، وزملائي الحراس كانوا يدعمونني ولولاهم لما تألقت".

وأنهي : "سأبدأ مرحلة جديدة من العلاج وسأرتدي حذاء معينًا تمهيدًا لارتداء حذاء كرة القدم، وفي خلال ثلاثة أسابيع سأعود للفريق".

يذكر أن جنش قد أصيب خلال مشاركته في مران منتخب مصر أثناء خوض الفراعنة لمنافسات كأس أمم إفريقيا 2019.


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مصر جنش اليسوم الزمالك الدوري الاهلي إتحاد الكرة

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