شاهد.. أبرز إطلالات النجمات بحفل جوائز MTV EMA 2019 (صور)







ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أبرز الإطلالات التي ظهر بها ضيوف الحفل من نجمات الموسيقى بأوروبا والعالم.



وقالت الصحيفة أن مركز FIBES Conference and Exhibition الاسباني قد احتضن فعاليات الحفل، الذي كانت قدمته رسميا المغنية الشابة "بيكي جي".





أبرز الإطلالات

وكان من ابرز الإطلالات النجمات الحاضرات بالحفل، إطلالة المغنية هالزي كانت في إطلالة وردية أنيقة، حيث ظهرت بقميص بالون الأحمر، وتنوره قصيرة بيضاء ممزوجة بالأزهار،و صندل بالون الأسود مع الكعب العالي، وأضافت للإطلالة قلادة لامعة.



وكذلك كان من ضمن الحاضرين بإطلالة مميزة المغنية البريطانية "دوا ليبا"، حيث ظهرت بزي اسود طويل برقبة ضيقة وأكمام طويلة بالون الأسود، وحذاء عالي الرقبة بالكعب العالي، مع شعر أشقر، ومكياج درامي.





مفاجأة الحفل

وكان مفاجأة الحفل حضور لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو وخطيبته عارضة الأزياء جورجينا التي ظهرت في إطلالة جريئة،فستان طويل ازرق، بالإضافة لعارضة الأزياء "جوان سميل"، التي ظهرت إطلالة مميزة باللون الزهري والأسود.



أبرز المكرمين

ونشرت الصحيفة القائمة الكاملة للنجوم المكرمين بالحفل في دورته الجديدة، وبدأتهم بالنجمة تايلور سويفت التي حصدت جائزة أفضل فيديو كليب عن فيديو كليب أغنيتها ME، والنجمة "بيلي إيليش" التي حصدت جائزتين هم أفضل فنانة صاعدة، وأفضل أغنية عن أغنيتها BAD GUY.



والمغنية الشابة "هالزي" التي حصدت جائزتين خلال الحفل هم أفضل مغنيه بموسيقى "بوب" وافضل إطلاله على مدرا عام 2019.



وكذلك مغنية الراب الشهيرة نيكي ميناج التي حصدت جائزة أفضل فنانه هيب هوب، والنجم النجم شون ميندز جائزة أفضل فنان في عام 2019.







شهدت مدينة أشبيلية الاسبانية مساء أمس الأحد، فعاليات حفل توزيع جوائز الموسيقى الأوروبية التي تنظمها قناة الموسيقى العالمية MTV بشكل سنوي باسم MTV VMA لعام 2019 الجاري.