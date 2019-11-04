مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الطماطم على معدلات الخصوبة لدى الرجال



وأوضح أن تناول الطماطم بشكل يومي، يرفع الخصوبة عند الرجال بنسبة 40%، وفقًا لدراسة بريطانية أجريت على شباب تتراوح أعمارهم من 19 لـ32 عامًا، تناولوا الطماطم لمدة 3 شهور متتالية.



ونوه "السعيد"، خلال حواره ببرنامج "في الكبسولة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، بأن الطماطم بها مضاد أكسدة يمنع تشوه الحيوانات المنوية، بخلاف أنها تلعب دورًا هامًا في خفض الكولسترول، وتسهل تدفق الدم في الجسم، وبها نسبة عالية من الحديد، وبها فيتامين "أ" الذي يساعد على الوقاية من أمراض العين خاصة لدى الأطفال، وتساعد على التمائم الجروح.



ولفت إلى أن الإكثار في تناول الطماطم، ممنوع لمن يعاني من الفيروسات الكبدية، لأنها تزيد من التهاب الكبد لدى المصابين بفيروس "سي".



كشف الصيدلي باهر السعيد، عن أن هناك دراسة بريطانية تؤكد أن تناول الطماطم بصورة يومية يرفع من خصوبة الرجال بنسبة 40%، لافتًا إلى أن هذه الدراسية أعدت على شباب لمدة تتراوح أعمارهم ما بين 19 لـ31 عامًا، لمدة 3 أشهر كاملة.