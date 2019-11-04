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وائل الإبراشي: التنمر على أحمد فلوكس هدفه الإساءة للشهداء

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:29 ص
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أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
كساب أحمد
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الأيام القليلة الماضية، شهدت التهكم والتنمر على الفنان أحمد فلوكس، على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إجرائه جولات في المدارس، لتعميق الشعور الوطني، بعد دوره في فيلم الممر، لافتَا إلى أن هذا التهكم ليس هدفه الإساءة لـ"فلوكس" فقط، ولكنه يهدف للتهكم والاساءة من شهداء الجيش والوطن.

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية" on e"، مساء الأحد، أن جماعة الإخوان الإرهابية قامت بالتهكم على هذا الأمر، من خلال الحديث بأن الشهيد أحمد فلوكس يقوم بزيارة المدارس، مستطردًا: "عايز تحول الموضوع لنكتة والناس تضحك يعني ماشي، لو فلوكس بالغ في الاعتزاز بدوره في فيلم الممر، مش مشكلة".

وأشار إلى أن الفنان أحمد فلوكس يعمل على تعميق دوره الوطني في نفوس المصريين، وهذا الأمر ليس فيه أي مشكلة.
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الكلمات المفتاحية

وائل الابراشي جماعة الاخوان الشهداء الإرهاب احمد فلوكس

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