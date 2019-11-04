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وزير الري الأسبق: نجاح مفاوضات واشنطن بشأن أزمة سد النهضة.. بشرط

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:23 ص
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الدكتور نصر علام
الدكتور نصر علام
أمنية فوزي
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قال الدكتور نصر علام، وزير الري الأسبق، إن نجاح مفاوضات واشنطن بشأن أزمة سد النهضة يتوقف على النجاح في عرض مرونة مصر في المفاوضات خلال السنوات السابقة، موضحًا أنه يعتقد أن الهدف الرئيسي من اجتماعات واشنطن هو مناقشة أبعاد القضية تمهيدًا لنقلها لمستوى دولي.

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد، أن الموقف السوداني كان غريب على مدار 7 سنوات، متمنيًا أن تعي الإدارة الجديدة في السودان؛ لأن مصر لديها السد العالي أثناء السنوات المنخفضة لكن الخرطوم ليس لديها سدود للتخزين.

وأشار إلى أن حضور البنك الدولي يتيح امكانيات كبيرة مثل الخبراء يستطيع أن يكون وسيط فني كبير وإذا ماتم اتفاق يستطيع الدخول في مجال تعويضات المتضررين من سد النهضة؛ مثل إنشاء معامل التحلية والمعالجة، لافتًا إلى أن المفاوض المصري وضع حدود لما تسطيع القاهرة تحمله، فالوضع المائي في مصر لايسمح بنقص أي جزء من الحصة.

ونوه بأن مصر تحتاج لتوسعات في قطاع المعالجة والتحلية، أما مايمكن تحمله أثناء فترة مليء الخزان هو الاعتماد على السد العالي صحيح، لافتًا إلى أنه قد يؤدي إلى تقليل توليد الطاقة لكن لن يؤدي لمجاعات.
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الكلمات المفتاحية

سد النهضة توك شو الدكتور نصر علام

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