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هل الاحتفال بعيد الحب حلال أم حرام؟.. الإفتاء ترد

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:59 ص
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عيد الحب
عيد الحب
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 أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الاحتفال بعيد الحب المصرى، وأكدت الدار أنه يجوز ولا مانع فى الشرع يحرم الاحتفال به مثله كباقي المناسبات الاجتماعية التى يختارها الأشخاص للاحتفال بشئ معين، خصوصًا وأن عدد كبير من المصريين يحتفلون بعيد الحب.


وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع أبدا فى الشرع أن الناس تتفق على أيام معينة يجعلوها خاصة لبعض المناسبات الإجتماعية طالما لا تختلف مع الشريعة، مثل يوم تكريم الأم فلا مانع منه.


وأضاف أنه لا مانع أن نتخذ يوما من الأيام كى يظهر كل شخص للآخر عن مشاعره نحوه وأنه يحبه.


ويوم القديس فالنتين أو عيد الحب هو تقليد غربي اتعود عليه المصريين أن يحتفلوا بعيد الحب يومي 14 فبراير و4 نوفمبر بشراء الهدايا والورود .

 

 

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