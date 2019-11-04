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غادة عجمي تكشف تفاصيل مشروع قانون الذوق العام

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:14 ص
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غادة عجمي
غادة عجمي
أمنية فوزي
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كشفت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون الذوق العام، قائلة إنها تقدمت بالمشروع بالفعل، وحصلت على توقيعات النواب، مؤكدة أنها ستستكمل القانون رغم الهجوم الذي تعرض له.

وتابعت "عجمي"، خلال تصريحاته لـ الإعلامية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "هنا القاهرة"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد: "نعيش تلوث سمعي بالالفاظ البذيئة وتلوث نظري بكلمات على الحوائط والقمامة، رغم كل ما نعيشه من إنجازات".

وأكدت أن سب الناس في الشارع بألفاظ خارجة من الذوق العام، معلقة على وصف البعض للقانون بـ"محاكم التفتيش"، قائلة: "لسنا في محاكم تفتيش كما يقول البعض، ليه هوا أنا داخله كل بيت بخرازانه بضرب الناس، أنا بعمل قانون".

وأشارت إلى أن الصحف نشرت مسودات غير مفهومة للقانون، معلقة: "لم اتدخل لا في لبس ولا حريات خاصة ولا الاحتشام ولم اتحدث للصحافة وهذه حرية شخصية حتى لما أتحدثت عن النقاب هو حرية شخصية لكن في إطار قانوني ونحن نحارب الارهاب ولم اتحدث عن النقاب في حد ذاته".
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قانون الذوق العام غادة عجمي توك شو أخبار مصر

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