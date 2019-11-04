Advertisements
Advertisements
Advertisements

رد ناري من عمر السومه على مرتضي منصور بسبب جروس

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:55 ص
Advertisements
عمر السومة
عمر السومة
السيد علي
Advertisements
رد السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي السعودي، على مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عقب نقد الأخير للسويسري كريستيان جروس المدير الفني الحالي للراقي.

وصرح عمر السومة خلال لقاء ببرنامج وليد فراج المذاع على قناة "إس بي سي" السعودية: "تواصل معي أحد المنتخبات وأحد الأندية الخليجية للتعاقد مع جروس، وأخبرتهما أن كل ما علي أنني سأعطيكما رقمه وفي النهاية هو صاحب القرار".

وأنهي السومه حديثه: "أستاذ مرتضى منصور رئيس نادي كبير بالوطن العربي لا أعرف إذا كان لديه مشكلة مع جروس، ولكن أقول له من الصعب جدًا هبوط أهلي جدة للدرجة الثانية".

يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قد انتقد جروس في تصريحات سابقة أشار خلالها إلى أن مدرب الزمالك السابق سيهبط مع أهلي جدة إلى دوري الدرجة الثانية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

مرتضي منصور كرة القدم السعودية عمر السومه رئيس الزمالك اهلي جدة اليوم الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

أخبار برشلونة اليوم.. ميسي يطرد نجم البارسا ويحسم مصير فالفيردي وصدمة بسبب الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 33 دقيقة

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة تقلب الطاولة على الأهلي في صفقة كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

تغييرات في مجلس أمناء قناة النادي الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص للفجر الرياضي.. الزمالك يوضح حقيقة معاقبة فرجاني ساسي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعلن وصوله إلى مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رسالة من إنجلترا تقرب صفقة الموسم من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. زوجة نجم مانشستر سيتي تسهر في ملهى ليلي مع ملاكم أمريكي

منذ ساعة

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ حوالي 11 ساعة

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

منذ ساعتين و 13 دقيقة

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

أخبار ريال مدريد اليوم.. الصفقة التي طال انتظارها تقترب.. وقرار برحيل نجمي الملكي وشماعة "زيدان" الجديدة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

خاص.. جروس يغيب عن مباراة الزمالك والإسماعيلي

شاهد ماذا قال مرتضى منصور لـ"جروس" (صورة)

جروس يجتمع مع مرتضي منصور قبل بدء المؤتمر

أهم 10 تصريحات في حوار مرتضى منصور عبر فضائية "بيراميدز"

كريستيان جروس ينقلب على مرتضى منصور

أمير مرتضى يتحدث عن مصير جروس مع الزمالك

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:39 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يجتمع مع أسطورة ريال مدريد في القاهرة ويعلن عن مفاجأة قريباً (صورة)

بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

11:05 م

الزمالك يفاجئ اتحاد الكرة بقرار يطبخ على نار هادئة

08:18 م

تغييرات في مجلس أمناء قناة النادي الأهلي

11:06 م

البدري يستبعد نجم الأهلي من معسكر المنتخب ويضم لاعب بيراميدز

07:16 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

ads
DMCA.com Protection Status