كأس محمد السادس للأندية: الترجي يكتفي بالتعادل الإيجابي أمام أولمبيك آسفي

إنتهت مساء الأحد 03 نوفمبر 2019، المباراة التي جمعت بين أولمبيك آسفي المغربي والترجي الرياضي التونسي، في إطار ذهاب الدور ثمن النهائي من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.





وقد حسم التعادل الإيجابي بهدف من الجهتين المواجهة، حيث افتتح الليبي حمدوا لهوني التسجيل ومنح الأسبقية للترجي في الدقيقة 32، قبل أن يدرك محمد مرابط التعادل لأولمبيك آسفي في الدقيقة 84.





ويشار إلى أن حكم المباراة، قد أقصى مدافع الترجي محمد علي اليعقوبي في آخر الشوط الأول، لينهي الفريق التونسي اللقاء منقوص العدد.





ويذكر بأن مباراة العودة ستكون يوم السبت 23 نوفمبر 2019، وستدور بالملعب الأولمبي برادس إنطلاقا من الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس.