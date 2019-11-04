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لهذا السبب محمد رمضان تريند على جوجل!

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:56 ص
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بوابة الفجر
حامد محمود
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دخل الفنان محمد رمضان، قائمة تريند جوجل بعد، نشره صورة له خلال وقوفه في الشارع في انتظار سيارته الفارهة.

الصورة لاقت إعجاب جمهور رمضان وتفاعل الكثيرون معها بالتعليق.

تعليق رمضان
كان محمد رمضان، علق على  الصورة قائلًا: "أنا رايح المدرسة زمان وقت الثانوية العامة كنت بقف نفس الوقفة مستني أنط في الاتوبيس وهو بيجري لكن كنت مبسوط وبضحك من كل قلبي وانهاردة واقف مستني الرولز رويس لكن مهموم ومش بضحك زي زمان.. بصراحة لو خيرتوني بين دلوقتي وزمان هختار(دلوقتي طبعًا) .. ربنا يديمها نعمة".

كليب السلطان
ومؤخرًا تجاوزت مشاهدات كليب أغنية "السلطان" الجديدة للفنان محمد رمضان، أكثر من 8 ملايين مشاهدة

رأي جمهور رمضان
ونالت الأغنية إعجاب المتابعين، حيث علق أحدهم قائلًا: "محمد رمضان هو الشخص الأنجح في مصر"، فيما علق آخر: "تحية لك من المغرب الكليب روعة واللباس المغربي روعه مرحب بيك في المغرب".

وعلق ثالث: "من نجاح لنجاح يا أسطورة النجاح ويارب دايمًا تبقى في الأحسن بنحبك لأنك قدوة للشباب".



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