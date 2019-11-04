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الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة صباح اليوم

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:47 ص
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بوابة الفجر
نعيم يوسف
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2019، حيث يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلًا.

ولفت البيان إلى أنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتكون كثيفة على بعض المناطق كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة وباقي المحافظات كالأتي:
القاهرة 20 29
شبين الكوم 19 29
طنطا 19 29
دمنهور 17 28
الإسكندرية 17 28
بلطيم 18 28
مطروح 17 27
السلوم 17 28
سيوة 14 26
بورسعيد 21 26
دمياط 20 27
الزقازيق 18 29
الإسماعيلية 19 29
السويس 20 29
العريش 19 26
رفح 19 25
رأس سدر 20 28
نخل 10 25
نويبع 23 27
طابا 19 27
كاترين 08 24
الطور 18 29
شرم الشيخ 22 30
الغردقة 19 31
مرسى علم 19 30
الفيوم 17 30
بني سويف 17 30
المنيا 15 31
أسيوط 15 31
سوهاج 15 31
قنا 15 32
الأقصر 15 32
أسوان 16 33
أبوسمبل 18 32
الوادى الجديد 17 32
شلاتين 23 31
أبو رماد 23 30
حلايب 24 28
رأس حدربة 24 28
الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة صباح اليوم
الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة صباح اليوم
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