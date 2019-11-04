خبير اقتصادي: إذا قامت الدولة بهذه الخطوة فسينخفض الدولار الفترة المقبلة (فيديو)

قال الدكتور محسن عادل، الخبير الاقتصادي، إن انخفاض الدولار أمام الجنيه الفترة الحالية أمر منطقي جدًا، خاصة بعد قيام مصر بتنويع مصادر التمويل، وسياسة ترشيد الانفاق الفترة الأخيرة، خلاف أن السوق المصري بدأ ينتعش بصورة ملحوظة، وهذا امتص أي زيادة قد تحدث في الأسعار، وهذا ساهم في قلة الاقبال على الدولار الفترة الأخيرة.



وتابع الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الأحد، أن الدولار بدأ ينخفض مع تحسن مؤشر الاقتصاد المصري عالميًا، وزيادة الاكتشافات البترولية، التي أدت لخفض استيراد البترول من الخارج، مما قلل الاقبال على الدولار.



وأشار إلى أن الفترة المقبلة على مستوى الاقتصاد العالمي صعبة جدًا، خاصة مع الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وخروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي، وهذا قد يؤدي إلى ارتفاع الدولار، لكن إذا استمرت مصر في الاصلاح الاقتصادي، بنفس الجدية التي حدثت الفترة الماضية، فسينخفض الدولار مجددًا.

