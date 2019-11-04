وزير القوى العاملة: نسبة البطالة انخفضت 50% (فيديو)



وأضاف "سعفان"، خلال حواره مع برنامج "تفاصيل"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، أن نسبة البطالة انخفضت بنسبة 50%، مؤكدًا أنه أمر إيجابي جدًا.



وشدد وزير القوى العاملة، على أن نسبة انخفاض البطالة حقيقية، مشيرًا إلى أنها سوف تنخفض خلال الفترة المقبلة أيضًا، موضحًا أن المشروعات القومية الكبرى استطاعت أن تستوعب العمالة، وعملت على خفض نسبة البطالة، لافتًا إلى أن مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الخارجية.



وأكد محمد سعفان، أن المشروعات القومية في استمرار، وأن انخفاض نسب البطالة في استمرار أيضًا.



قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن نسبة البطالة انخفضت لـ 7.5%، بعد أن قاربت على من الـ 14% في عام 2014.