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دحلان: أردوغان سرق الذهب الموجود بالبنك المركزي الليبي ونقله لتركيا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:32 ص
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محمد دحلان
محمد دحلان
هدى عبدالرازق
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قال محمد دحلان، القيادي الفلسطيني، إنه لا يوجد صديق تركيا غير داعش، وقطر، وإسرائيل، وكل إرهابيين المنطقة، منوها بأن كل الطيران بدون طيار في ليبيا هو تركي، كاشفا أن أردوغان سرق الذهب من البنك المركزي الليبي، ونقله للبنك المركزي التركي.

وأشار "دحلان"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك طائرات كانت تحمل أسلحة من ليبيا إلى سوريا عبر تركيا، مضيفا أن هناك ما يقرب من 190 ألف مواطن تركي ما بين مطارد، ومطلوب، ومعتقل.

وأضاف أن أردوغان مازال أن يحلم بأن يأتي إلى مصر، ويمنع المطبعة لمدة 300 سنة، مثلما منعت المطبعة في العهد التركي 300 سنة، في حين أن المطبعة كانت حلال في تركيا، ويديرها يهود، متابعا أن التاريخ التركي في العالم العربي مأساوي.
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محمد دحلان عمرو أديب توك شو أخبار مصر

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