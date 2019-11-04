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أهداف مباراة - ميلان 1 × 2 لاتسيو| بالدوري الإيطالي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:25 ص
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ميلان ولاتسيو
ميلان ولاتسيو
محمد مرعي
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سقط فريق ميلان في بطولة الدوري الإيطالي مجدداً حيث تعرض للهزيمة أمام لاتسيو بهدفين مقابل هدف مساء اليوم في مباراة الجولة الحادية عشر.


وأحرز تشيرو إيموبيلي هدف التقدم لصالح لاتسيو في الدقيقة 25، قبل أن يدون زميله كيسانغا جاسينتو هدف التعادل بالخطأ في مرمى فريقه.


وحسم خواكين كوريا لاعب لاتسيو نتيجة اللقاء لصالح فريق العاصمة الإيطالية، بتسجيل هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 83.


وبهذه الخسارة، تجمد رصيد ميلان عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما ارتفع رصيد لاتسيو إلى 21 نقطة في المركز الرابع.


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