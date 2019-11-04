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محمد صلاح أبو جريشة : أعمل محاسب بعد رفض مجلس الإسماعيلي دخولي النادي

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:30 ص
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محمد صلاح أبو جريشة
محمد صلاح أبو جريشة
الفجر الرياضي
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قال محمد صلاح أبو جريشة أن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي لايستحق تواجده في رئاسة النادي بسبب فشلة في إدارة الأمور في النادي مؤكداً رحيل مجلس إدارة النادي في أقرب وقت

وكشف أبو جريشة في لقائة ببرنامج 7 رياضة عل قناة النيل للأخبار مع محمد عبد الحكم أنه يعمل حالياً محاسب في إحدي الشركات بعد رفض نادي الإسماعيلي دخوله النادي وتولي أى منصب فني

وأكد أبو جريشة أنه يتعرض للإضهاد الكبير من قبل مجلس إدارة نادي الإسماعيلي الحالي وأن المجلس الحالي فشل في إدارة الأمور داخل نادي الإسماعيلي وأن المجلس يستعين بأعوانه من الجمعية العمومية للبقاء في إدارة النادي

وإندهش الكابتن على أبو جريشة خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج من استبعاد محمد صلاح ابو جريشة من اى منصب فني بالنادي بعد مسيرة اللاعب الرائعة مع الدراويش مؤكداً أن المجلس الحالي يرفض دخول صلاح أبو جريشة النادي بسبب شعبيته الجارفة .


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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح أبو جريشة مجلس الاسماعيلي الاسماعيلي ابراهيم عثمان

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