خبير: الاعتراف التركي بتمويل قطر للعملية العسكرية في سوريا يستوجب مسائلة دولية

قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بالشأن التركي، إن الجماعة العربية أدانت العدوان التركي على شمال سوريا، ما عدا دولتين، الأولى: الصومال بسبب وجود قاعدة عسكرية تركيا في مقديشو، والثانية: قطر بسبب وجود أيضًا قاعدة عسكرية تركيا، فضلًا عن تشارك النظام القطري، مع التركي في توظيف جماعة الإخوان، لتحقيق مئارب استراتيجية لدولتين.



وتابع "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حول دعم الدوحة للاحتلال التركي لشمال سوريا، لم يكن مفاجئًا، ويؤكد بأن المال القطري يوظف للإضرار بمصالح الدول العربية.



وأشار إلى أن قطر تقوم بتمويل سد النهضة، وتدعم الإرهاب، وتسعى لتفكيك الكثير من الجيوش العربية، لافتًا إلى أن الاعتراف التركي بتمويل قطر للعملية العسكرية التركية في شمال سوريا يستوجب مسائلة دولية لقطر، ويؤكد مشاركة قطر في كل الانتهاكات التي ارتكبتها القوات التركية في شمال سوريا، معقبًا: "قطر شريكة في كل جرائم تركيا في شمال سوريا من خلال التمويل، وعلى الجامعة العربية أن يكون لها وقفة مع قطر في هذا السياق".

