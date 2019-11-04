قصور الثقافة تهدي مصطفى قمر درع الهيئة خلال ندوة بقصر السينما (صور)

وقام الأعلامي تامر عبد المنعم بمنح المطرب مصطفى قمر درع الهئية المصرية العامة لقصور الثقافة.

وبدأت الندوة بالسلام الجمهوري، ورحب النجم مصطفى قمر بالحضور وتحدث خلال الندوة عن بداياته وعن المطرب علي الحجار، حيث قال "قمر": "أنا أتشرف بوجود اسمي بجانب الفنان العظيم علي الحجار".







ويشار إلى أن "قمر" كام بتلحين أغنيتين من ألبوم الحجار التي سوف تطرح قريبًا، وأضاف "قمر" خلال الندوة إلى أن عمرو دياب من جيل مختلف عن جيله وعن سر أنفراد "الهضبة على الساحة قال "قمر" عمرو دائمًا ما يواكب كل الأجيال على عكس نجوم ظلوا يواكبون جيلهم فقط.





وأردف" قمر" أن عمرو دياب دائمًا يهتم بـ"الماركتنج" مشيرًا إلى أن الكلمات والألحان عامل أساسي في نجاح العمل.





وعن مشكلة حمو بيكا مع نقابة المهن الموسيقية قال مصطفى قمر أننا في زمن يصعب فيه السيطرة على مشكلة بهذا الحجم، مشيرًا إلى أن يجب أن يكون للمصنافات موقفًا في هذه المشكلة بحيث يمنع منعًا باتًا أن تذاع الأعمال صاحبة الكلمات التي تخدش الحياء، موضحًا أن الألحان والموسيقى حتى لو لم تكن تقدم بالشكل الصحيح إلا أنها حرية شخصية ولكن لابد من وضع معاير خاصة في الكلمات والألفاظ لكي يتم من خلالها الحد من هذه الظاهرة.





وعن الديجتال ميديا ومنصات الاستماع التي تطرح الألبومات بدون اشتراك مجانًا للمستمعين قال مصطفى قمر لابد من وضع معاير لهذه الظاهرة لكي يستمر إنتاج الأعمال موضحًا أنه لابد من أن يكون هناك عائدًا على الفنان لكي ستمر في طرح المذيد من الأعمال، وأن التحميل المجاني دمر معظم الأعمال.





وكشف الفنان مصطفى قمر، خلال الندوة عن أعماله السينمائية القادمة حيث قال أنه يستعد لفيلمه الجديد "حريم كريم" مشيرًا أنه تم تبليغ فريق العمل بالكامل ولا صحة عن اعتذار أي من الممثلين.





وأضاف "قمر" خلال الندوة أن ابنه تيام سيشاركه في هذا العمل موضحًا إلا أنه كان رافضًا التمثيل معه وصمم على الإعتماد على نفسه وبالفعل حقق نجاحات كبيرة في الأعمال الدرامية.

