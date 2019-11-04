عمرو أديب عن تطوير العشوائيات: "الناس كانت عايشة في قرافة" (فيديو)

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بجهود الدولة في التعامل مع ملف العشوائيات، مشيرًا إلى أن من كانوا يعيشون في المناطق الخطرة، كانوا "ناس متوفية"، مضيفا: "أنا شوفتهم وهما بيموتوا".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن الإدارة الحالية هى الإدارة الأولى التي تقوم بمواجهة ملف العشوائيات، مضيفا: "بيتكلموا عن العاصمة الإدارية، ومحدش بيتكلم على أن الجيش بني مدن، وعمل طرق".



وأضاف "أديب"، "الناس كانت عايشة في قرافة، وكان في أماكن للدفن أنضف"، منوها إلى أن ما تنفذه الدولة ليس منة أو منحة، وإنما حق المواطن، مؤكدا أن مشروعات تطوير العشوائيات أمر يجب التوقف عنده، والحديث عليه.

