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المتحدة للخدمات الإعلامية تستعد لطرح مسلسلين جديدين

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:11 ص
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بوابة الفجر
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اجتمع الأستاذ تامر مرسي رئيس مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية مع المنتج أحمد الجابري، وذلك للتعاون في مشروعات درامية جديدة خلال الفترة المقبلة البداية عبر إنتاج مسلسلين جديدين ليتم طرحهما قريبا.

تم الكشف عن تفاصيل المسلسل الأول، وهو "رحيل زهرة" من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، ويخرجه حسني صالح وينتمي لأعمال الدراما الصعيدية، وتمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها.

تغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في الإطار الصعيدي، ويتم تقديمه لأول مرة في هذه النوعية من الدراما سواء فى الأجواء العامة، والعادات والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن، والعمل من بطولة عمرو عبد الجليل، وحنان مطاوع، ومحمود عبد المغنى، ومحمد رياض وفنانين آخرين.

يبدأ التصوير الأسبوع المقبل في العديد من الأماكن داخل القاهرة، وأيضا خارجها مثل حلايب وشلاتين، والأقصر، الواحات، وتيراني، وكوم أمبو، كما يحتوي على 30  أغنية كتبهم عبد الرحمن الأبنودى قبل وفاته، وتغنيهم المطربة ياسمين علي.

يأتي هذا التعاون بعد أن أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية، عن دعمها للشركات العاملة في مجال الإنتاج الدرامي، وذلك من خلال إعلانها عن تمام التعاقد على أعمال درامية مع العديد من الشركات العاملة في السوق المصرية.

أعلنت عن تعاقدها مع المنتجة مها سليم على أنتاج مسلسل "شبر ميه" إضافة إلى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك" من إنتاج أحمد عبد العاطي، وكانت الشركة قد تعاقدت مع المنتج ريمون مقار على مسلسل "قيد عائلي" إضافة إلى  تعاقدها سابقا على مسلسل "الزعيم" عادل أمام في مسلسل "فالنتينو" من إنتاج رامي عادل إمام وهشام تحسين.

صرح الأستاذ تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إن الشراكات مستمرة بهدف التعاون المثمر والمتنوع من أجل إثراء الدراما المصرية، من خلال نصوص جيدة تليق بالأسرة المصرية والعربية.
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