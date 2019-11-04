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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأثنين 4 / 11 / 2019 بث مباشر

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:13 ص
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مواجهات اليوم
مواجهات اليوم
حسن شحاتة
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تقام العديد من المباريات اليوم الأثنين الموافق 4 / 11 / 2019، ويأتي أبرزها مباراة الاتحاد السعودي والوصل الإماراتي في البطولة العربية، وسبال ضد سامبدوريا في الدوري الإيطالي، لذلك نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم لمشاهدتها فور إنطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ11"
سبال x سامبدوريا، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

جدول مباريات اليوم في الدوري البرتغالي "الجولة العاشرة"
بيلينينسيس x باكوس دي فيريرا، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

بورتيمونينسي x سانتا كلارا، تقام المباراة في تمام الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، والواحدة صباح الغد بتوقيت الإمارات.

فيتوريا سيتوبال x بوافيستا، تقام المباراة في تمام الحادية عشر مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، والواحدة صباح الغد بتوقيت الإمارات.

جدول مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة السادسة"
مولودية وجدة x يوسفية برشيد، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.

جدول مباريات اليوم في البطولة العربية "إياب دور الـ16"
الاتحاد السعودي x الوصل الإماراتي، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

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