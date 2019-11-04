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محمد دحلان: الإدارة القطرية استخدمت المال والإخوان لإسقاط مصر والمنطقة العربية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:07 ص
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محمد دحلان
محمد دحلان
هدى عبدالرازق
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قال محمد دحلان، القيادي الفلسطيني، إن الشعب العربي كله فهم دجل الرئيس التركي أردوغان، مضيفا أن الإدارة القطرية استخدمت المال والإخوان لإسقاط مصر والمنطقة العربية.

وأشار "دحلان"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن في سهوة من الزمن وغفلة من الوقت سيطرت قطر على المنطقة العربية، واشترت شخصيات وأحزاب عربية، معلقا: "يجب أن نقدر الظرف النفسي التي توجد به قطر الآن بعد خسارة كل ذلك".

وأضاف أنه يتمنى كمواطن فلسطيني أن يرى قطر جزء من المنطقة العربية، ولا تكون مقاول من الباطن لتركيا، موضحا أن الحالة العربية أثرت في القضية الفلسطينية.
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