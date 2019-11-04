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أستاذ كبد: تناول هرمون الذكورة يسبب السرطان ويؤثر على العلاقة الجنسية (فيديو)

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:36 ص
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد، ومؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، إن بعض الشباب يريد أن يصبح بعضلات مفتولة، من أجل جذب العنصر الأنثوي إليه، لافتًا إلى أن الله خلق كل شيء بحساب وبقدر، وعند تناول هرمونات خارجية، فهذا يؤثر على هرمونات الجسم.

وتابع أستاذ الكبد، ومؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، خلال حواره مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن تناول هرمون الذكورة بدون حساب، فهذا يؤدي إلى مضاعفات معينة، ويقلل من علامات الذكورة على المدى الطويل، وهذا يظهر في ضعف عمليات الانتصاب والعملية الجنسية.

وأضاف أن من يتناول هرمون الذكورة، يحدث له سرطان في الكبد على المدى الطويل، وقد يتوفى من يتناوله، معقبًا: "تناول هرمون الذكورة من أجل تنمية العضلات، يؤدي إلى حدوث أورام في الكبد".
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هرمون الذكورة ضعف جنسي توك شو أمراض

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