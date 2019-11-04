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المصريين الأحرار: انتخابات المحليات ستؤجل بعض الوقت لهذا السبب

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:46 ص
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الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل
أمنية فوزي
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قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه يتوقع أن يكون هناك استحقاقين انتخابيين في عام 2020؛ انتخابات مجلس النواب، وانتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف "خليل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "هنا القاهرة"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء اليوم الأحد، أن انتخابات المحليات ستؤجل بعض الوقت، لأن مشروع القانون الخاص بالمحليات به كثير من التعقيدات التي ستؤجل إصداره، مطالبًا بإقراراه سريعًا، معلقًا: "بقالنا 9 سنوات بدون محليات ونقترح أن تكون بالتعيين حتى الانتهاء من معضلات القانون الحالي الخاص بالمحليات".

وأشار إلى أن أفكار حزب الوفد متشابهة لبعض التحالفات، لكن الوقت يتطلب دراسة القوة على الأرض ونوعية الشخصيات التي تقدم بها أي حزب تحتاج برلمان سياسي سواء مجلس الشيوخ بقامات موجودة تحتاجها الدولة أومجلس نواب للرقابة الفعلية.
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توك شو انتخابات المحليات الدكتور عصام خليل اخبار مصر

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