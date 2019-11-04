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أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين 4-11-2019.. والجنيه يستعيد قوته بعد 3 سنوات "تعويم"

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:11 ص
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أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
الفجر الاقتصادي
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أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين

مرت أمس الذكري الثالثة لقرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف للجنيه المصري أمام الجنيه المصري بهدف القضاء على السوق السوداء بمصر، ذلك القرار الذى رفع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه ومع الوقت إستعاد الجنيه المصري قوته ليعاود الارتفاع أمام العملات الأجنبية، ويعاود الاستقرار النسبي خلال الفترة الماضية ليكون التحرك بصعود وتراجع محدود، فى ظل توجه الدولة لتقليل الإستيراد بجانب تراجع حركة التجارة العالمية مع ترقب الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، مع عودة التفأول بإنتهائها قريبًا، وتراقب بوابة الفجر التغير في أسعار العملات الأجنبية لحظة بلحظة.


أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم الإثنين
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0671 جنيهًا للشراء 16.1934 جنيهًا للبيع

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.9509 جنيهًا للشراء 18.0657 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين في مصر
جنيه إسترليني 20.8618 جنيهًا للشراء 20.9866 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم الإثنين في مصر
فرنك سويسري 16.2995 جنيهًا للشراء 16.4074 جنيهًا للبيع

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين
100 ين ياباني 14.8741 جنيهًا للشراء 14.9707 جنيهًا للبيع .

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين
ريال سعودي 4.2902 جنيهًا للشراء 4.3171 جنيهًا للبيع .

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم الإثنين
دينار كويتي 53.0368 جنيهًا للشراء 53.3840 جنيهًا للبيع .

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين
درهم اماراتى 4.3808 جنيهًا للشراء 4.4084 جنيهًا للبيع .

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين
اليوان الصيني 2.2846 جنيهًا للشراء 2.2992 جنيهًا للبيع .

متوسط اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

16.0671

16.1934

يورو

17.9618

18.0657

جنيه إسترليني

20.8618

20.9866

فرنك سويسري

16.2995

16.4074

100 ين ياباني

14.8741

14.9707

ريال سعودي

4.2902

4.3173

دينار كويتي

53.0368

53.3840

درهم اماراتي

4.3808

4.4084

اليوان الصيني

2.2846

2.2992


أداء العملات الأجنبية عالميًا:

حافظ الجنيه الإسترليني على أعلى مستوياته فى 10 سنوات أمام الدولار الأمريكي، وحققت العملة البريطانية مكاسب بنحو 5.31 بالمائة أمام الدولار الأمريكي لينهي تعاملات أكتوبر عند مستوى 1.2942 دولار بعد أن بدأ الشهر عند 1.2289 دولار.
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