أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين 4-11-2019.. والجنيه يستعيد قوته بعد 3 سنوات "تعويم"

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين





مرت أمس الذكري الثالثة لقرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف للجنيه المصري أمام الجنيه المصري بهدف القضاء على السوق السوداء بمصر، ذلك القرار الذى رفع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه ومع الوقت إستعاد الجنيه المصري قوته ليعاود الارتفاع أمام العملات الأجنبية، ويعاود الاستقرار النسبي خلال الفترة الماضية ليكون التحرك بصعود وتراجع محدود، فى ظل توجه الدولة لتقليل الإستيراد بجانب تراجع حركة التجارة العالمية مع ترقب الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، مع عودة التفأول بإنتهائها قريبًا، وتراقب بوابة الفجر التغير في أسعار العملات الأجنبية لحظة بلحظة.









أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين





متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم الإثنين

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0671 جنيهًا للشراء 16.1934 جنيهًا للبيع





متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.9509 جنيهًا للشراء 18.0657 جنيهًا للبيع





متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين في مصر

جنيه إسترليني 20.8618 جنيهًا للشراء 20.9866 جنيهًا للبيع





متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم الإثنين في مصر

فرنك سويسري 16.2995 جنيهًا للشراء 16.4074 جنيهًا للبيع





متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين

100 ين ياباني 14.8741 جنيهًا للشراء 14.9707 جنيهًا للبيع .





اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين

ريال سعودي 4.2902 جنيهًا للشراء 4.3171 جنيهًا للبيع .





سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم الإثنين

دينار كويتي 53.0368 جنيهًا للشراء 53.3840 جنيهًا للبيع .





سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين

درهم اماراتى 4.3808 جنيهًا للشراء 4.4084 جنيهًا للبيع .





سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

اليوان الصيني 2.2846 جنيهًا للشراء 2.2992 جنيهًا للبيع .





متوسط اسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر





العملة شراء بيع دولار أمريكي 16.0671 16.1934 يورو 17.9618 18.0657 جنيه إسترليني 20.8618 20.9866 فرنك سويسري 16.2995 16.4074 100 ين ياباني 14.8741 14.9707 ريال سعودي 4.2902 4.3173 دينار كويتي 53.0368 53.3840 درهم اماراتي 4.3808 4.4084 اليوان الصيني 2.2846 2.2992









أداء العملات الأجنبية عالميًا:





حافظ الجنيه الإسترليني على أعلى مستوياته فى 10 سنوات أمام الدولار الأمريكي، وحققت العملة البريطانية مكاسب بنحو 5.31 بالمائة أمام الدولار الأمريكي لينهي تعاملات أكتوبر عند مستوى 1.2942 دولار بعد أن بدأ الشهر عند 1.2289 دولار.