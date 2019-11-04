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محمد دحلان: الإخوان بالنسبة لـ أردوغان تجارة رابحة (فيديو)

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:15 ص
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محمد دحلان
محمد دحلان
هدى عبدالرازق
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قال محمد دحلان، القيادي الفلسطيني، إن أردوغان يعاني من حالة مرضية تسمي الخلافة، ويرى نفسه خليفة، منوها بأن أردوغان ليس لديه ولاء للشعب التركي، فكيف سيكون جيدا مع مصر والسعودية والإمارات.

وأشار "دحلان"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن وقوف مصر على قدميها بعد مرحلة الفوضى، أزال أحلام أردوغان، وقادة قطر، معقبا: "كانوا يرون أنهم سيطروا على مصر، وحمد بن خليفة كان يقول مصر في جيبي".

وأضاف أن الإخوان بالنسبة لأردوغان نوع من التجارة الرابحة له، حيث أنه يستخدمهم في هدم الدول العربية، حيث أن سقوط مصر يعني سقوط المنطقة العربية، موضحا أنه عندما فشلت خطة أردوغان والإخوان في إسقاط مصر، بدأوا في محاصرة مصر من الدول المحيطة.
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الكلمات المفتاحية

محمد دحلان قطر عمرو أديب توك شو تركيا

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