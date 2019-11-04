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الرئاسة اللبنانية: ميشال عون قدم الكثير من الضمانات للشعب (فيديو)

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:17 ص
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ميشال عون
ميشال عون
داليا الحسين
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قال رفيق شلالا، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية اللبنانية، إن الرئيس اللبناني ميشال عون قدم كثيرًا من الضمانات في كلمته إلى الشعب اللبناني بالتركيز على طلبات المتظاهرين وأنها ستكون موضع عناية، مشيرًا إلى أن هناك تجاوب من بعض الحراك لشعبي في لبنان لضمانات الرئيس والجانب الآخر رفض التجاوب وأعلن مطالب جديدة.

وأضاف شلالا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "cbc"، اليوم الأحد، أن كلمة "عون" شملت على خارطة طريق تشمل الملفات التي يركز عليها أهمها محاربة الفساد والرشوة وإقامة مشروعات اقتصادية جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وتابع المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية اللبنانية بأن نسبة مَن يريدون التجاوب مع الرئيس اللبناني في الشارع تزداد يومًا بعد يوم ولكن الحراك الشعبي مازال قائما ميدانيا، والساعات المقبلة ستحدد الخيارات التي ستتخذها الدولة في مواجهة التطورات السياسية في الشارع اللبناني.
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