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"ME" لتايلور سويفت تفوز بجائزة أفضل "فيديو كليب" بحفل MTV EMA 2019

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:33 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد - فرح أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز MTV EMA على موقع "تويتر" عن حصد فيديو كليب أغنية ME للنجمة تايلورسويفت جائزة أفضل فيديو كليب بحفل جوائز الموسيقى الأوروبية المعروفة باسم MTV EMA في دورتها لعام 2019 الجاري.

المرشحون للجائزة
وكان مرشحا لنفس الفئة كل من فيديو أغنية "thank u، next" للنجمة "أريانا جراندي"، وفيديو كليب أغنية "bad guy" لـ "بيلي إيليش"، وفيديو كليب أغنية Old Town Road لمغني الراب "ليل ناس إكس"، وفيديو كليب اغنية "Con altura" للمغنية "روساليا"، وفيديو كليب أغنية ME للنجمة تايلور سويفت.

فعاليات الحفل
واحتضن فعاليات الحفل مركز FIBES Conference and Exhibition Centre، واختيرت لتكون مقدمة رسمية للحفل، المغنية وكاتبة الأغاني الأمريكية الشابة "بيكي جي".

أريانا جراندي
وحصلت النجمة الشابة "أريانا جراندي" على العدد الأكبر من ترشيحات الجوائز لهذا العام، بإجمالي سبعة ترشيحات من ترشحها لجائزة أفضل أغنية وجائزة أفضل "فيديو كليب" وجائزة أفضل فنان في العام، ومن بعدها النجمة الشابة "بيلي إيليش"، و"ليل ناس إكس" مغني الراب والنجم الكندي "شون ميندس"، بحصدهم لستة ترشيحات لكل منهم.

برنامج الحفل
وتضمن برنامج الحفل، تقديم عدد مميز من الفنانين لمجموعة من الفقرات الغنائية لعدد من أشهر أغنياتهم، وأبرزهم المغنية الشابة "أفا ماكس" التي قدمت فقرة غنائية أدت بها أغنيتها الناجحة TRON، والنجم الكبير "إيكون" الذي قدم أداء مميز لأغنيته "Cómo No".

بالإضافة للنجمة اللاتينية "روزاليا" وفريق NCT 127 الغنائي من كوريا الجنوبية، والمغني "ليام جالغير" و"صوفيا رايز" و"جهاي كورتيز" و"بابلو" فيتار"، الذي قدموا جميعا فقرات غنائية مميزة ضمن فعاليات الحفل الرئيسي وحفل ما قبل توزيع الجوائز الرئيسية.


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