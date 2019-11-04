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FKA Twigs تحصد جائزة الأفضل بموسيقى "ألتيرنيتف" في حفل MTV EMA 2019

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:26 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد- فريدة أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز MTV EMA على موقع تويتر عن حصد FKA Twigs جائزة أفضل مغنية بفئة موسيقى "ألتيرنيتف" من حفل جوائز الموسيقى الأوروبية التي تنظمها قناة MTV باسم MTV EMA في دورتها الجديدة لعام 2019.

وكان مرشحا لنفس الجائزة كل من النجمة FKA Twigs و"لانا ديل راي" و"سولانج" وفريق "توينتي وان بايلوتس" وفريق "فامباير ويك إند".

وأقيم الحفل بمركز العروض الشهير FIBES Conference and Exhibition Centre، وكانت مقدمته الرئيسية المغنية الشابة "بيكي جي"، التي ظهرت بالحفل بإطلالة حمراء جذابة على الريد كاربت.

وحصلت النجمة الشابة "أريانا جراندي" على العدد الأكبر من ترشيحات الجوائز لهذا العام، بإجمالي سبعة ترشيحات من ترشحها لجائزة أفضل أغنية وجائزة أفضل "فيديو كليب" وجائزة أفضل فنان في العام، ومن بعدها النجمة الشابة "بيلي إيليش"، و"ليل ناس إكس" مغني الراب والنجم الكندي "شون ميندس"، بحصدهم لستة ترشيحات لكل منهم.

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