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حسام بدراوي: السوشيال ميديا في مصر يحكمها المجانين والمتطرفين (فيديو)

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:02 ص
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الدكتور حسام بدراوي
الدكتور حسام بدراوي
داليا الحسين
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قال الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، إن مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" في مصر يحكمها المجانين والمتطرفون، مشيرا إلى أنها تروج الأخبار والشائعات بشكل كبير في المجتمع وعلى كافة الأطياف.

وأضاف بدراوي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أنه يجب أن يكون حوارا بين الأطياف المختلفة على خلفية وطنية، وإغلاق الأحزاب التي تدعو إلى إسقاط الدولة؛ لأن ذلك ضد الدستور، لافتًا إلى أن الدستور ينص على أنه لايجوز إقامة أحزاب على أساس ديني.

وأشار المفكر السياسي إلى أهمية رفع سقف الحريات واحترام الرأي المخالف في ضوء رفض الشعب المصري دعاوى الفوضى والهدم.
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توك شو السوشيال ميديا الدكتور حسام بدراوي أخبار مصر

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